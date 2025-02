Vandalismus in Rheinfelden: Stempelstelle in Adelbergkirche zerstört

Die Stempelstelle für Jakobspilger in der Kirche St. Jakobus am Adelberg war erst im Rahmen der Weihnachtsmesse eingeweiht worden. Wie Lektorin Hannelore Nuß berichtet, wurde die Stempelstelle aus der Wand gerissen. Vorher habe zudem jemand versucht, den Schlüsselkasten gewaltsam zu öffnen. Nachdem das nicht gelungen sei, habe der Unbekannte die Stempelstelle mutwillig aus der Verankerung gezerrt, ärgert sich Nuß. Der finanzielle Schaden lasse sich momentan noch nicht beziffern. Viel größer sei vielmehr die Sorge vor weiterem Vandalismus. „Wir sind tief betroffen und auch wütend“, sagen Pfarrer Armin Strenzl und Hannelore Nuß unisono. Die versammelten Kirchenbesucher hätten sich am Sonntag sehr bedrückt über das Geschehene gezeigt.