Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 17., und Freitag, 21. Februar, in Weil am Rhein mit einem unbekannten Gegenstand den Lack von vier Autos zerkratzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die vier Fahrzeuge standen in einer zu Mehrfamilienhäusern der Anschriften „Am Messeplatz“ und Semmelweisstraße gehörenden Tiefgarage, heißt es in der Mitteilung.