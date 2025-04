Vandalismus und Müll: Video-Überwachung für’s Parkhaus

Immer wieder kam es seit der Eröffnung des Neuenburger Parkhauses Anfang 2023 zu Vandalismus-Schäden sowie Müllproblemen: So wurden Hinweisschilder auf die Notausgänge beschädigt, abgeschlagen oder mit Farbe unkenntlich gemacht, teure Brandschutztüren in den Treppenhäusern schwer beschädigt und das Parkhaus in manchen Bereichen massiv mit Müll verdreckt.