Scholz berichtete anschließend von einem "wichtigen Gespräch in einer Zeit, in der es darauf kommt, dass wir mit klarem Blick in die Zukunft blicken und klare Grundsätze haben". Er fügte hinzu: "Für mich auch persönlich ein wichtiges, bedeutendes Gespräch."

Die beiden tauschten auch Geschenke aus: Scholz überreichte dem Pontifex den offiziellen Ball der Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird, und einen Porzellan-Bären mit dem Wappen der Bundesrepublik Deutschland.