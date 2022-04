Christentum Ostern: Papst ruft zu Versöhnung und Kriegsende auf

Bei der Karfreitagsprozession am Kolosseum sorgte eine Friedensgeste für den emotionalen Höhepunkt: eine Frau aus der Ukraine und eine Russin trugen gemeinsam das Kreuz. Im Vorfeld sorgte das für Kritik, weil der für die Station geplante Text in den Augen ukrainischer Geistlicher unpassend war und den Aggressor Russland verharmloste.

Bürgermeister von Melitopol im Petersdom

In der Osternacht am Karsamstag saß Iwan Fedorow im Petersdom - der Bürgermeister der Stadt Melitopol am Schwarzen Meer, der von den Russen entführt und erst im Zuge eines Gefangenenaustausches wieder freigelassen wurde. "Wir alle beten mit Euch und für Euch", sagte Franziskus am Ende seiner Predigt, als er sich direkt Fedorow zuwandte, "in dieser Dunkelheit, in der Ihr lebt, der Dunkelheit des Krieges, der Grausamkeit".

"Man höre auf, die Muskeln spielen zu lassen, während die Menschen leiden", betete der Papst vor rund 100 000 Gläubigen bei seiner Osterbotschaft und dem Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) am Ostersonntag. Anders als seit der Corona-Pandemie fuhr der Pontifex wieder im Papamobil an jubelnden Massen vorbei und feierte den Kreuzweg wieder mit vielen Gläubigen am Kolosseum statt wie in den vergangenen zwei Jahren einsam auf dem Petersplatz. Corona-Einschränkungen gab es in diesem Jahr zu Ostern kaum.

Papst Franziskus machten merklich seine Knieprobleme zu schaffen, und so musste er viel sitzen.