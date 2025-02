Vatikan: Papst Franziskus wegen Bronchitis im Krankenhaus

Rom - Papst Franziskus muss wegen einer schon mehr als eine Woche dauernden Bronchitis im Krankenhaus behandelt werden. Dies teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls im Vatikan mit. Nach Audienzen am Morgen sei das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche für "notwendige diagnostische Untersuchungen" in eine Klinik in Rom gebracht worden.