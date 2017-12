Vatikan Papst ruft bei Christmette zu Mitgefühl für Verfolgte auf

Nachrichten-Ticker

23:14 Spaniens König ruft Katalanen zu Verantwortung auf

Madrid - Der spanische König Felipe VI. hat die politischen Entscheidungsträger in Katalonien drei Tage nach dem Erfolg der Separatisten bei der dortigen Parlamentsneuwahl zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. "In Katalonien darf der Weg nicht erneut zu Konfrontation oder Ausschluss führen", warnte Felipe in seiner Weihnachtsansprache. Die Rede wurde am Abend vom spanischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. Felipe forderte, in Katalonien müssten wieder "Gelassenheit, Stabilität und gegenseitiger Respekt herrschen".

21:48 Christen aus aller Welt feiern im Heiligen Land Weihnachten

Bethlehem - Tausende von Christen aus aller Welt haben im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. In Bethlehem traf am frühen Nachmittag die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war. Die Feiern werden in diesem Jahr überschattet von der Krise um die umstrittene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA. In Bethlehem, werden über die Feiertage rund 10 000 Besucher erwartet. Der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa wollte später auch die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche in Bethlehem zelebrieren.

21:44 150 Skifahrer saßen in Seilbahn in französischen Alpen fest

Grenoble - Rund 150 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Retter brachten die Skifahrer innerhalb von rund zweieinhalb Stunden in Sicherheit, wie die Unterpräfektin von Grenoble . Bei dem Zwischenfall habe es keine Verletzten gegeben. "Der Himmel war blau - die Wetterbedingungen waren optimal", so die Unterpräfektin. Die Behörden setzten zwei Hubschrauber ein. Wie es zu der Panne kam, sei bisher nicht klar.

20:42 "New York Times" deckt sexuelle Übergriffe bei "Vice" auf

New York - Mehr als 20 Frauen sind beim US-Medienunternehmen "Vice", das auch das gleichnamige Magazin herausgibt, laut einem Bericht der "New York Times" Opfer oder Zeuge sexueller Übergriffe geworden. Für den gestern veröffentlichten Bericht hatte die Zeitung mehr als 100 derzeitige und frühere Mitarbeiter befragt und mehr als 100 Seiten Dokumente, SMS, E-Mails und andere Unterlagen untersucht. Aus diesen geht demnach auch hervor, dass "Vice" vier Betroffenen insgesamt umgerechnet mehr als 143 000 Euro als Einigung zahlte.

20:41 Rios Polizei grüßt mit bewaffnetem Weihnachtsmann

Rio de Janeiro - Das Spezialeinsatzkommando der Polizei in Rio de Janeiro hat der Bevölkerung mit einem bewaffneten Weihnachtsmann "ein frohes Weihnachtsfest" gewünscht. Die bei Facebook veröffentlichte Botschaft zeigt ein Bild, das an ein Kriegsgebiet erinnert, mit Kämpfern im Hintergrund und vorne dem roten Weihnachtsmann mit weißem Bart, kugelsicherer Weste und einem Kampfgewehr in der Hand. Die Botschaft wurden binnen kurzer Zeit rund 3000 Mal mit einem "Gefällt mir" versehen. Viele Bürger fordern wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage härteres Durchgreifen.