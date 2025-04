Vatikan Papst vor ungewöhnlichen Ostern

Im Rollstuhl überraschend in Petersdom

Den ungewöhnlichsten Auftritt hatte er am Donnerstag vergangener Woche. Nach einer Runde mit dem Rollstuhl durch den Vatikan ließ er sich in den Petersdom rollen - offenbar eine spontane Idee. Franziskus trug nicht sein übliches weißes Papstgewand, sondern eine schwarze Hose, ein langärmliges T-Shirt sowie eine Art Decke oder Poncho. In der Nase hatte er einen Schlauch, über den er wegen der Atemprobleme mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wird. Seine Stimme klingt noch sehr schwach.

Die überraschenden Auftritte sorgen nun für Spekulationen, wann er in den nächsten Tagen auftauchen wird. An Ostern wird die Auferstehung Christi am dritten Tag nach der Kreuzigung gefeiert. Sicher ist, dass Franziskus am Gründonnerstag auf den Besuch in einem Gefängnis verzichten wird, wo er inhaftierten Frauen und Männern in den vergangenen Jahren die Füße wusch.

Bei Messen im Petersdom sowie bei der Kreuzweg-Andacht an Karfreitag am Kolosseum lässt er sich den Planungen zufolge von hochrangigen Kardinälen vertreten - aber neue Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.