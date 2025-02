Vatikan Vatikan: Papst verbringt ruhige erste Nacht im Krankenhaus

Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Freitagmittag in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet er an einer hartnäckigen Bronchitis, einer Infektion der Atemwege. Bei einer ersten Untersuchung sei "leichtes Fieber" festgestellt worden. Mit seinen 88 Jahren ist der gebürtige Argentinier inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte.

Berichte: Ärzte empfahlen Krankenhaus schon seit Tagen

Franziskus war schon seit mehr als einer Woche anzusehen, wie ihm die Gesundheit zu schaffen macht. Mehrfach brach ihm bei öffentlichen Terminen die Stimme weg. Seinen Wohnsitz im Vatikan verließ er kaum noch. Nach italienischen Presseberichten empfahlen ihm Ärzte schon vergangene Woche, ins Krankenhaus zu gehen. Erst jetzt ließ sich Franziskus aber überzeugen.