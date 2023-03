VdK Hausen „Wer leise ist, wird nicht gehört“

Trotz vieler Ärgernisse warb Vorsitzender Peter Kiefer für einen Anlass erfreulicher Art: Nach fünf Jahren sei es an der Zeit für einen Ausflug im Sommer. Ziel sei Schutterwald in der Ortenau. Kiefer erinnerte an Fahrten in die Schweiz und daran, dass die Gemeinde dem Ortsverband im November eine schöne Spende zukommen ließ. „Uns wurde viel Geld in die Kasse gespült.“