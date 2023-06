Velö in Lörrach Fahrradparkhaus ist immer stärker ausgelastet

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Velöhalle verzeichnet steigende Auslastung Mehr Jahreskarten verkauft/Zusätzliche Potenziale durch "Lö" und Landratsamts-Erweiterung

Probleme mit Technik

Die Technik lief hingegen zuletzt „nicht ganz reibungslos“, wobei die beiden Stadtwerke-Experten dies vor allem über „Follow me“ erfahren. Ein Automat hat zwischenzeitlich Aussetzer gehabt. Auch mit der Einlasssäule gab es im vergangenen Jahr Probleme, womit einige Tage das Velö einfach offen blieb. Die Technik wurde wieder auf Vordermann gebracht. Die Eingangstechnik nimmt Kastner regelmäßig unter die Lupe. Bei Problemen können sich die Kunden auch direkt an die Stadtwerke wenden, unterstreicht Mitarbeiter Kastner.

Die Velöhalle Foto: Marco Fraune

„Zufrieden“

„Im Großen und Ganzen“ zeigen sich die Stadtwerke mit der Wirtschaftlichkeit des Fahrradparkhaus-Betriebs „zufrieden“. Ziel sei eine ordentliche Auslastung gewesen, die mittlerweile erreicht sei. Bis auf die zwischenzeitlichen technischen Probleme seien die Kunden auch zufrieden.

An einen einzigen Diebstahl kann sich Droll für die vergangenen Jahre erinnern – was wohl an der Videoüberwachung und dem abgeschlossenen Bereich liege. Der Vandalismus und Beschädigungen würden sich trotz der Bahnhofsnähe in Grenzen halten.

Die Ticketpreise

Stellplätze

kosten einen Euro bei einem Tagesticket, zwei Euro beträgt das Zweitagesticket, vier Euro werden für eine Woche fällig, zehn Euro für den Monat und 70 Euro für die Jahreskarte.

Fahrradboxen

kosten zehn Euro pro Woche, für den ganzen Monat 20 Euro und für das ganze Jahr 120 Euro.