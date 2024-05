Donna Leon über den Inhalt

"In diesem Buch geht es um mehrere Dinge: Was wir für die Vergangenheit halten, ist nicht unbedingt die Vergangenheit, die war", sagt Leon im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht auch darum, was in einem Krieg passiert ist. Und um etwas, das zurückkommt, um dich zu verfolgen. Und es geht um "Baby-Gangs"." Gemeint sind Jugendbanden, die sich in den Straßen Venedigs aus Langeweile gegenseitig an die Kehle gehen.

Ein Held und Abgründe

Es beginnt alles mit einer Mutprobe unter zwei sogenannten Baby-Gangs, die auf dem Polizeirevier landen. Der Vater eines der Beteiligten war einst bekannt als Held, der Kameraden bei einem Einsatz im Irak-Krieg das Leben rettete. Er taucht zufällig in einem anderen Zusammenhang im Dunstkreis von Brunetti auf, und der beginnt, seine Vergangenheit zu beleuchten. "Schlichte Neugier", wie Signoria Elettra richtig feststellt. Seite 108, immer noch kein Verbrechen. Aber Brunetti entdeckt Abgründe, die ihn erschüttern. Die beiden Männer treffen am Ende des Buches auch noch in einem dramatischen Finale zusammen, bei dem es um Leben oder Tod geht.