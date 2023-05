Veränderungen im Forst Revierförster Sven-Hendrik Wünsch geht nach Hasel

Wie der in Fahrnau lebende und in Schopfheim auch als Gemeinderat engagierte Forstmann den Maulburger und Hausener Bürgermeistern Jürgen Multner und Martin Bühler bereits mitgeteilt hat, erfolge der berufliche Wechsel mit gewisser Wehmut. „Ich habe die Arbeit in Maulburg und Hausen mit den beiden Bürgermeistern und dem kommunalen Wald sehr gerne gemacht, ebenso wie die mit den Privatwaldbesitzern. Gerne war ich auch bei den kommunalen Ferienprogrammen mit Wald-Pädagogik-Angeboten mit dabei“, sagt der Mittvierziger. „Nach 20 Jahren in Maulburg und Hausen ist es nun aber Zeit, für meine zweite Lebens-Arbeits-Halbzeit als Forstmann eine neue Herausforderung anzugehen“, sagt Wünsch.