Veränderungen im Lörracher Stadtteil: Für eine bessere Nahversorgung auf dem Salzert

Ende März will sie nun ihren Kiosk, das „Lädele“, mit kleinem, aber feinem Sortiment an der Dinkelbergstraße eröffnen. Es wird frische Backwaren und Süßigkeiten geben, kalte Getränke und Kaffee zum Mitnehmen, eine Lottostelle und anders mehr. Auch Selbstgemachtes wie Kuchen, Marmelade und Likör will Müller anbieten. Für alle, die wegen Briefmarken nicht in die Stadt fahren wollen, wird es eine Postfiliale geben. Von März bis Juni wird der Kiosk montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet haben und samstags von 8 bis 11 Uhr. Ab Juli will Müller die Öffnungszeiten dann, abhängig vom Bedarf, erweitern.