Veränderungsprozesse Kirche befindet sich im Wandel

Einsparungen notwendig

Um alles zu schaffen, muss gespart werden. Mittelfristig wird dabei wohl die Verwaltung der Erzdiözese gestrafft. Was bisher in sechs Häusern untergebracht war, soll möglichst in einem Platz finden. Im Prozess 2030 ist eine Gebäudereduktion von 30 Prozent angedacht. Die Einsparungen würden helfen, den Pfarreien die benötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Diese sollen auf Grund der Einsparungen eine möglichst positive Entwicklung nehmen.

In der offenen Diskussion war die Angst der Entfremdung von Gläubigen und Pfarrer zu spüren. Die Begleitung durch die Kirche in bedrückenden Lebenslagen wird benötigt. Kann diese in großen Einheiten gegeben sein, oder entfernen sich die Gemeindemitglieder von ihrem Pfarrer zuerst räumlich und danach menschlich? Begegnen will die Kirche dieser Angst durch Entlastung der Pfarrer von Verwaltungsarbeit und einer zwar räumlich entfernten, dafür aber zeitlich besseren Ansprechbarkeit in zentralen Pfarrbüros.

Der ehemalige Dekan von Baden-Baden und jetzige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Zell, Martin Schlick, nutzte die Gelegenheit, um auf aktuelle Vorhaben hinzuweisen.

Aktuelle Vorhaben

Diese ergeben sich vor allem auf Grund rechtlicher Vorgaben oder der Sorge um nicht mehr zeitgerechte Elektroanlagen. So soll den Fledermäusen in der Zeller Kirche ein artgerechterer Unterschlupf gewährt werden, Elektro- und Läuteanlagen sind zu überholen. Insgesamt wird von 180 000 Euro an Kosten ausgegangen, bei denen sich die Diözese wohl zu weniger als der Hälfte beteiligen kann.

Nicht ausfinanzierbar erscheinen Projekte wie die Ertüchtigung des kleinen Pfarrsaals und Pfarrhofs. Für die Heizungen werden wohl über 100 000 Euro benötigt, und die Orgelrenovationen erscheinen nur teilweise kalkulierbar. Schon dafür sind 140 000 Euro prognostiziert. Der Stiftungsrat erhofft sich Hilfe aus Fundraising-Programmen.