Veranstaltungskalender: Live-Multimediareportage im Volkshaus Basel

Renggli hat viel zu erzählen

Reiselust und Naivität seien perfekte Voraussetzungen für spannende Geschichten, heißt es in der Ankündigung, also hat Renggli viel zu erzählen: Von Drogenhändlern in Montenegro, einem Hundebiss in Albanien, der Verhaftung an der Grenze zu Belarus, einem gebrochenen Mittelhandknochen bis zum wochenlangen Schneechaos in Skandinavien ist alles dabei, was sein Abenteuerherz glücklich machte. Mit Begeisterung und Selbstironie erzählt er in seinem zweifach preisgekrönten Vortrag von einer Tour, die härter, intensiver und bereichernder wurde, als er es sich je hätte vorstellen können.