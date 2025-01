Veranstaltungskalender: Trio „Zart besaitet“ tritt in Müllheim auf

Thomas Bergmann hat klassische Gitarre an der Freiburger Musikhochschule studiert und ist Dozent für Gitarre an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Bekannt wurde er unter anderem mit der Retro-Tango- und Swing- Gruppe „Comet Combo“ und dem „Larissa Ivanova Ensemble“, mit dem er 1997 den Preis des internationalen Zelt-Musik-Festivals erhielt. Bergmann ist Gitarrist bei der Nuevo Tango-Gruppe „Brisas del Sur“ und der Formation „Ars Supernova“, die Musik aus dem Mittelalter mit Jazz vereint. Dazu kommen unzählige Bühnenaktivitäten als Gitarrist in verschiedenen Stilrichtungen sowie seine Arbeit als Komponist und Arrangeur vielfältige Arbeiten im Bereich Theater/Filmmusik.

Getränke und Snacks

Jörgen Welander, geboren in Schweden, lebt seit Jahren in Deutschland als freiberuflicher Tubist und E-Bassist. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik in Freiburg setzte er seine Laufbahn als erfolgreicher Jazzmusiker fort. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören laut Ankündigung mehrere Europatourneen mit „Howard Johnson & Gravity“. Er spielt regelmäßig in verschiedenen Formationen, unter anderem in Jazz-, Rock-, Funk- und Folkbands sowie in Projekten für Neue Musik und Theater, etwa bei der „Moondog Show“. Im Trio „Zart besaitet“ widmet er sich mit Begeisterung dem Spiel auf dem Akustik-Bass, heißt es. Es gibt Getränke und Snacks.

Eintritt

Karten

kosten 18 Euro, ermäßigt neun Euro (für Schüler, Studenten sowie Menschen mit Behinderung mit Ausweis).