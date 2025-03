Verblüffende Kontinuität: Wie einstige Römer-Gebiete bis heute profitieren

"Die römische Grenze wurde oft eher zufällig gezogen und nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten." So verlief der Limes nordöstlich von Stuttgart über eine Strecke von 80 Kilometern schnurgerade wie mit einem Lineal gezogen. "Es war also nicht so, dass die Römer konsequent fruchtbare Gebiete besiedelt und schlechte Böden ignorierten", sagte Wahl. "Dann ließen sich die heutigen Unterschiede ja relativ leicht erklären - aber so ist es eben nicht."