Verbrauchermesse im Landkreis Lörrach: Regio-Messe zieht differenzierte Bilanz – die Zukunft hängt von Ausstellern ab

Auf der Regio-Messe wird auch für den Nahtourismus geworben. Foto: Marco Fraune

Ein Problem bleibe aber auch für das nächste Jahr das Platzangebot für die an den Messe-Wochenenden angedockten Angebote Oldierama und US-Cars. Da das Lauffenmühle-Areal dafür nicht mehr zur Verfügung steht, sei der Platz vor dem Messe-Eingang stark begrenzt, weiß Golovina.

US-Cars und Oldtimer

Ralf Leisinger und Eric Backschat von der WKG Wieslet hatten auf der Teilnehmerliste für Samstag aber immerhin 50 Fahrer von alten und amerikanischen Wagen stehen, am Sonntag spielte am Morgen das Wetter noch nicht so mit, doch mit dem Mehr an Sonnenstrahlen kamen auch mehr US-Cars. „Die meisten lassen ihre Oldtimer bei dem Wetter in der Garage und am Bierbrunnen läuft es dann auch nicht“, sagt Backschat gegenüber unserer Zeitung.

Hunderte PS unter der Haube: Megan Schmid und Torsten Seidel zeigen ihre US-Cars Foto: Marco Fraune

Drei Fahrzeuge des Vereins „South Side Cruisers Hochrhein“ stehen aber in Sichtweit vor dem Messe-Eingang. Einen davon fährt die 23-jährige Megan Schmid. 922 PS stecken bei ihrem Dodge Challenger Hellcat von 2018 unter der Haube, jede Menge Tuning-Ausstattung am Fahrzeuge. „Das ist einfach ein Biest“, lässt sie einmal den Wagen laut ertönen. „Man lebt nur einmal und die Leidenschaft haben meine Eltern an mich weitergegeben.“ Die 305 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit habe sie aber noch nicht mit den 315er-Reifen ausgereizt. Torsten Seidel, Präsident des Vereins, der sich jeden zweiten Donnerstag in Ronny’s Diner in Waldshut-Tiengen mit Mitgliedern trifft, hofft auf weitere Motorbegeisterte Mitstreiter. Er selbst begnügt sich übrigens mit 450 PS. In seinem Ford Mustang Cabrio von 2019 passt auf der Rücksitzbank außerdem sogar ein Kindersitz.