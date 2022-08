Verbraucherpreise Britische Inflation knackt 10-Prozent-Marke

Keine Enspannung in Sicht

Doch für niemanden ist Entspannung in Sicht: Da im Herbstquartal der Preisdeckel für Energiepreise deutlich steigt, rechnen offizielle Schätzungen damit, dass die Verbraucherpreise im Herbst die Marke von 13 Prozent übersteigen könnten. Die Doktorandin Rebecca Brown etwa weiß bislang nicht, wie sie dann noch ihre Ausgaben decken soll. "Ich weiß wirklich nicht, was wir dann tun werden", sagt Brown im Gespräch mit der BBC.

Auf die Politik wächst der Druck, entschieden gegenzusteuern. Finanzminister Nadhim Zahawi erklärte den Kampf gegen die Inflation zwar am Mittwoch zur "Top-Priorität", de facto wollen er und der scheidende Premier Boris Johnson aber bis zum Regierungswechsel Anfang September keine größeren Entscheidungen mehr treffen. Rishi Sunak, einer der beiden verbleibenden Kandidaten für die Johnson-Nachfolge hat bereits Entlastungspakete versprochen. Doch die Favoritin für das Spitzenamt ist Außenministerin Liz Truss, die allen Warnungen zum Trotz Steuersenkungen durchsetzen will und darauf hofft, die Inflation so zu kontrollieren. Auf Entlastungszahlungen wollte sich die 47-Jährige bislang nicht festlegen.

Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation

Die Bank of England stemmt sich seit einiger Zeit mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation. Sie hat ihren Leitzins seit November mehrmals auf zuletzt 1,75 Prozent angehoben. Es wird damit gerechnet, dass die Bank diesen Kurs fortsetzen wird.

Dass die Preise im Vereinigten Königreich noch stärker steigen als in anderen G7-Ländern, führt die "Financial Times" unter anderem darauf zurück, dass britische Unternehmen die Preissteigerungen direkter an Kunden weitergeben, die Briten im vergangenen Jahr deutlich konsumfreudiger waren als zuvor und es im privaten Sektor Lohnsteigerungen von mehr als fünf Prozent gegeben habe.

Da der öffentliche Sektor bei Lohnerhöhungen deutlich hinterher hinkt, wächst dort die Unzufriedenheit. Es deutet sich eine Streikwelle an, die sich zu der größten seit den 70er Jahren auswachsen könnte. Derweil haben die Beschäftigten im Bahnverkehr in diesem Sommer schon mehrfach die Arbeit niedergelegt, die Belegschaften von Containerhäfen, Post und Telekom wollen in Kürze folgen.