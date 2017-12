Verbraucherschützer winken ab Rot für Zucker: Hersteller für abgeschwächte Nährstoff-Ampel

Nachrichten-Ticker

18:44 AfD-Parteitag: Kein Co-Vorsitzender auch im 2. Wahlgang

Hannover - Die AfD hat bei ihrem Parteitag in Hannover in zwei Wahlgängen noch keinen Co-Vorsitzenden an die Seite von Jörg Meuthen gewählt. Der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski erhielt im ersten Wahlgang nur rund 47 Prozent der Stimmen. Seine Gegenkandidatin, die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein, bekam rund 49 Prozent. Im zweiten Wahlgang kam Pazderski auf 49 Prozent, Sayn-Wittgenstein auf knapp 48 Prozent. Damit erreichte auch hier keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Mehrheit. Der Parteitag wurde zunächst unterbrochen.

18:00 USA: Baby nach Gebärmutter-Transplantation geboren

New York - Erstmals in den USA ist ein Baby nach einer Gebärmutter-Transplantation zur Welt gekommen. Ein Sprecher der Baylor Universität in Dallas (Texas) bestätigte die gelungene Geburt. Einzelheiten zu Mutter, Kind und Spenderin der Gebärmutter sollen am Montag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Die Geburt sei ein Meilenstein für die Bemühungen, eine Lösung für auf die Gebärmutter zurückgehende Unfruchtbarkeit zu finden, wurde der federführende Arzt, von der Uniklinik zitiert. Weltweit sei es das neunte nach einem solchen Eingriff zur Welt gekommene Baby.

17:59 AfD-Parteitag wählt Meuthen erneut zum Vorsitzenden

Hannover - Der AfD-Parteitag in Hannover hat den Europaabgeordneten Jörg Meuthen als einen von zwei Bundesvorsitzenden bestätigt. Er erhielt 72 Prozent der Stimmen. 24 Prozent stimmten gegen ihn. Es gab bei der Abstimmung keinen Gegenkandidaten. Wer zusammen mit Meuthen die Partei führt, wird in einem weiteren Wahlgang entschieden. Dann kandidiert der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski. Der Parteitag hatte zuvor beschlossen, wieder eine Doppelspitze zu wählen. Der zweitägige Delegiertenparteitag wird von Demonstrationen und Protesten begleitet. Es gab mehrere Verletzte.

17:59 22 Verletzte bei Hochhausbrand in Berlin

Berlin - Bei einem Hochhausbrand in Berlin sind 22 Menschen verletzt worden. 19 von ihnen wurden leicht, 3 etwas schwerer schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Art der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. Er ging von Rauchgasvergiftungen aus. Alle rund 50 Bewohner des zehngeschossigen Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer brach in einer Wohnung im dritten Stock aus. Ein Zimmer habe voll in Flammen gestanden, berichtete der Sprecher. 20 Menschen rettete die Feuerwehr aus dem Hochhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.

17:57 Laschet sieht Minderheitsregierung sehr skeptisch

Frankfurt/Main - Der CDU-Vizevorsitzende Armin Laschet sieht anders als der Wirtschaftsrat seiner Partei eine Minderheitsregierung sehr skeptisch. "Eine Minderheitsregierung wäre von allen denkbaren Konstellationen die teuerste für Deutschland", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Sie werden dann nämlich jedes Mal einen hohen Preis für die Stimmen aus der Opposition zahlen müssen."