Zwei Besucherinnen der Fasnachtsveranstaltung in Öflingen in Wehr sind behandelt worden, weil der Verdacht bestand, den beiden wären K.o.-Tropfen verabreicht worden, teilt die Polizei mit. Sie hatten am Sonntag gegen 1 Uhr zunächst über Unwohlsein geklagt. Eine der Frauen, die auch Alkohol genossen hatte, wurde nach Verschlechterung des Kreislaufzustands in ein Krankenhaus gebracht. Die Veranstaltung wurde in Rücksprache mit dem Veranstalter beendet so die Polizei. Das Ergebnis der Urinproben steht noch aus. Der Polizeiposten Wehr ermittelt. Zudem geisterte durch die sozialen Medien das Gerücht, dass beim Umzug Smarties verteilt worden seien, die mit K.o.-Tropfen versehen seien. Dazu war der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung nichts bekannt. Die Narrenzunft Öflingen teilte derweil auf ihrer Facebook-Seite die Nachricht einer Mutter. Ihre Tochter sei eines der Kinder gewesen, die beim Umzug vom Rettungswagen abgeholt worden seien. Sie sei zwar später ins Krankenhaus gekommen, aber nicht wegen K.o.-Tropfen. Ein anderes Kind sei bereits aus dem Sannizelt wieder entlassen worden.