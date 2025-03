Verdacht auf K.o.-Tropfen: Vorfall in Schopfheim Stadthalle

Ein unbekannter Mann könnte einer 31-jährigen Frau bei einer Fastnachtsfeier in der Stadthalle K.o.-Tropfen verabreicht haben, teilt die Polizei mit. Die 31-Jährige hielt sich am Dienstag gegen 0.05 Uhr auf der Tanzfläche auf, als ihr ein unbekannter Mann einen Schluck aus seinem Getränk anbot, was sie annahm. Kurze Zeit später sei der 31-Jährigen unwohl und schwindlig geworden, berichtet die Polizei weiter. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Untersuchungen, ob es wirklich K.o.-Tropfen waren laufen noch. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe die Frau nur wenig Alkohol konsumiert. Schwindel und Unwohlsein könnten nicht darauf zurückzuführen sein.