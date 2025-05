Verdacht auf Sexhandel Vom Musik-Thron zur Anklagebank: Prozess gegen Rapper Combs

Wer ist Sean Combs?

Geboren 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem, wuchs Combs in ärmlichen Verhältnissen mit einer alleinerziehenden Mutter auf, nachdem sein Vater kurz nach seiner Geburt ermordet worden war. Er brach das College ab, um in der Musik-Industrie zu arbeiten, gründete 1993 das Label Bad Boy Records und schaffte dann mit seinem Debütalbum "No Way Out" 1997 den weltweiten Durchbruch als Rapper.

In den vergangenen Jahrzehnten gehörte der 55-Jährige, der im Lauf seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme "Puff Daddy" und "(P.) Diddy" verwendet hat, mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Auch unter anderem mit der Modemarke Sean John war der Unternehmer erfolgreich.