Vereidigung Ein Hut und Tech-Bosse: Trumps Amtseinführung in Bildern

Gast in Shorts und Hoodie

Der demokratische Senator John Fetterman fällt eigentlich immer mit seinen sehr legeren Outfits, die nicht gerade dem Dresscode entsprechen, auf. So war es natürlich auch bei der Vereidigung - in der ersten Reihe saß Fetterman in Shorts und Kapuzenpulli. Eisige Minusgrade und der feierliche Anlass konnten ihn offensichtlich nicht von nackten Beinen abhalten.

Noch ein zweites Outfit war Gesprächsthema: Unter dem Blazer von Lauren Sanchez, Partnerin von Jeff Bezos, blitzte weiße Spitze hervor. Schön oder unpassend - darüber wurde im Netz heftig diskutiert. Sanchez plauderte derweil mit Mark Zuckerberg, der während der Feierlichkeiten neben ihr stand.