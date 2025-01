Vereidigung Trumps: Was die Rückkehr Trumps für Deutschland bedeutet

Kanzler Scholz hat sich in den vergangenen Tagen aber zuversichtlich gezeigt, in der Ukraine-Politik eine gemeinsame Linie mit Trump finden zu können. "Ich rechne also nicht damit, dass es zu einem Abbruch der Unterstützung der USA für Ukraine bei ihrer Verteidigung kommt", sagte er erst vergangenen Freitag.

Ein Streitthema im Wahlkampf ist die Ukraine-Hilfe dennoch schon jetzt. Scholz will weiteren Waffenlieferungen in Höhe von drei Milliarden Euro nur bei einer Aussetzung der Schuldenbremse zustimmen. Union, Grüne und FDP dringen auf eine außerplanmäßige Haushaltsausgabe. Ausgang offen.

Verteidigungsausgaben: Fünf statt zwei Prozent des BIP?

Die Forderungen Trumps nach mehr Verteidigungsausgaben sind schon aus seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 bekannt. Damals drängte er in erster Linie Deutschland, das Ziel der Nato zu erfüllen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ins Militär zu investieren. Diesmal verlangt er bereits vor seinem Amtsantritt fünf Prozent, um neuen Bedrohungen gerecht zu werden. "Sie können es sich alle leisten", sagte er bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen in Florida über die Verbündeten.

Deutschland hat die Zwei-Prozent-Marke nach der jüngsten Nato-Statistik im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten wieder erreicht, wenn auch gerade so. Fünf Prozent würden 2025 rein rechnerisch bei einem erwarteten Bruttoinlandsprodukt von 4.400 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben von deutlich mehr als 200 Milliarden Euro bedeuten - bei einem geplanten Gesamtetat von rund 489 Milliarden Euro.

Scholz hat bereits klargemacht, dass er dazu nicht bereit ist. "Das geht dann nur mit massivsten Steuererhöhungen oder massivsten Kürzungen für viele Dinge, die für uns wichtig sind." Auf die leichte Schulter nimmt man die Forderung Trumps im Kanzleramt dennoch nicht.

In der Nato läuft die Diskussion über höhere Verteidigungsausgaben bereits auf Hochtouren - aber eher in Richtung 3 oder 3,5 Prozent. In diesen Größenordnungen denken auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und CSU-Chef Markus Söder.

Unterschiedliche Strategien: Kuschelkurs oder klare Kante?

Wie geht die deutsche Politik nun mit Trump in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit um, die gleichzeitig die letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs sind? Scholz hat sich entschieden, Kontra zu geben. Als Trump vor wenigen Tagen Gebietsansprüche in Grönland, Panama und Kanada formulierte, war der Kanzler der erste europäische Regierungschef, der das öffentlich kritisierte. Es dürfte nicht das letzte Mal in diesem Wahlkampf gewesen sein.

Die Union hält sich dagegen lieber zurück. Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt ist bei der Amtseinführung am Montag in Washington dabei. Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat Trump einen handschriftlichen Brief zur Vereidigung geschrieben. Er schaue da "nicht wie das Kaninchen auf die Schlange", sagte der CDU-Vorsitzende kürzlich und betonte, dass es auf die Abstimmung in Europa ankomme. "Da hilft kein erhobener Zeigefinger, da hilft nur Koordinierung, Zusammenarbeit und eigene Strategie."