Verein für Bierkultur in Lörrach gegründet: Gemeinsame Begeisterung für das Kulturgut Bier

Das gemeinsame Interesse

Das gemeinsame Interesse an Bier und Brauen führte die Gruppe zum „Markgräfler-Brauwerk“, eine Craftbier-Brauerei in Kandern, wo die Teilnehmer bei einer Führung den handwerklichen Brauprozess verfolgen und an einer Verkostung teilnehmen konnten. Aus der geteilten Leidenschaft erwuchs der Gedanke, der Gemeinschaft eine verlässliche Form zu verleihen: den „Verein für Bierkultur“. Am 7. April wurde der Plan besprochen, am Dienstag hat die erste Mitgliederversammlung stattgefunden, acht Gründungsmitglieder zählt der Verein. Noch muss er ins Register eingetragen werden, aber dies sei zeitnah vorgesehen, sagte Podschadly im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Vereinsziele

Der „Verein für Bierkultur“ ist offen für alle, die echtes Interesse am Thema mitbringen. Der Mitgliedsbeitrag ist mit 50 Euro pro Jahr bewusst niedrig angesetzt, um auch für jüngere Leute attraktiv zu sein.