Verein für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen: Bernhard Greiner übernimmt den Vorsitz

Rückblick: Zunächst erstattete der scheidende Vorsitzende, Helmut Bauckner, den Bericht zur Vereinsarbeit im vergangenen Jahr. Drei Ausstellungen, vier musikalische Programme und viele Schülerführungen gab es in der Römervilla. Außerdem organisierte der Verein neun weitere Konzerte im Ort. Dazu gab es noch vier Vorträge, vier Exkursionen und drei Veranstaltungen an der Trotte. Finanziell unterstützte der Verein die Reinigung und Beleuchtung des romanischen Tympanons an der evangelischen Kirche. Die große Vielfalt sei nur dank lebendiger Partnerschaften möglich geworden, resümierte Bauckner.

Für zuverlässige Zusammenarbeit bedankte er sich unter anderem bei der Gemeindeverwaltung, bei der Volkshochschule und anderen Vereinen. Sein Bestreben sei stets gewesen, Interessen der Bevölkerung zu erfüllen, den Einwohnern Schönes und Informatives zu bieten. Dazu führte er auch seinen Leitspruch an: „Was nicht fürs Volk ist, ist für die Katz’.“ Sein Wunsch für die Zukunft bleibe, dass der Verein seinen sozialen Charakter beibehält. Heimat solle in ganzer Vielfalt nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet werden.