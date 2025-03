Verein für Heimatgeschichte Grenzach-Wyhlen: Helmut Bauckner gibt den Vorsitz ab

Seit 1996 Vorsitzender

Für Bauckner war vor allem das erfolgreiche Gelingen dieses einzigartigen Projekts ein wichtiger Anstoß dafür, sich noch intensiver im Vorstand des Vereins einzubringen. Doch zunächst reichte Gründungsvorsitzender Bernhard Vogt 1987 den Stab an Heinz Deschler weiter. Als Letzterer im Jahr 1996 um Ablösung bat, meldete sich Bauckner. „Ich hatte zwar zuerst etwas Bammel, aber dann habe ich für den Vorsitz kandidiert.“

Diesen hat der inzwischen mit der Ehrenbürgerwürde Geehrte auch heute noch inne. Zumindest für die nächsten vier Tage noch. Dann ist Generalversammlung. Diese soll den Wechsel einleiten.

Tritt Bauckner dann ganz ab von der Bühne des Vereins für Heimatgeschichte? Energisches Kopfschütteln: „Wenn ich mich weiter engagieren darf, stehe ich gerne zu Diensten. Wenn ich kann und wenn ich gesund bin, natürlich.“

Heimlicher Kulturamtsleiter

Nicht ohne Respekt wird der aus Merzhausen bei Freiburg stammende 82-Jährige in Grenzach-Wyhlen gerne als „der heimliche Kulturamtsleiter“ apostrophiert. Denn einen solchen gibt es in der Gemeindeverwaltung bisher noch nicht. Und zwar unter anderem, weil Bauckner als talentierter Netzwerker unter dem Dach seines Vereins und auch der VHS derart viel Kulturelles auf die Beine stellt, dass die politische Gemeinde sich bislang still auf dieses keineswegs selbstverständliche Ehrenamt verlassen durfte.

Konzertorganisator

Dabei deutet Bauckner an, dass er sich weiterhin sehr gerne um die Organisation von – vorzugsweise klassischen – Konzerten in der Doppelgemeinde kümmern will. Sein Netzwerk pflege er ja weiterhin, sagt der nach wie vor selbst aktive und passionierte Geiger („Philharmonisches Orchester Riehen“). Auch Beiträge zu den inzwischen mehreren Dutzend Büchern und Schriften, die unter der Regie seines Vereins erschienen sind, will Bauckner weiterhin beisteuern.

Und Führungen in der Römervilla? „Ich darf einen Schlüssel für unser schönes Museum behalten“, schmunzelt Bauckner. Denn gerade für Führungen für Schulklassen an den Vormittagen werde ja immer jemand benötigt, der dann auch Zeit habe. Und der obendrein das Händchen dafür hat, den manchmal doch ein wenig trockenen historischen Stoff in kindgerechter Weise zu präsentieren.

Lehrer mit Herzblut

Das liegt dem alten Volksschullehrer einfach im Blut. Wenn Klassen ins Museum kommen, dann ist Bauckner sofort ganz in seinem Element. Da spürt man als Zaungast die Begeisterung, die er für seinen erlernten Beruf einerseits und für die Lokalhistorie andererseits verspürt. Denn Bauckner hat Generationen von vor allem Grenzachern durch die Schulzeit gebracht. Bereits seit 1965 unterrichtete er an der Bärenfelsschule, an die er nach einem kurzen Intermezzo in Riedichen anno 1970 wieder zurückkehrte, um dort für weitere 36 Jahre am Lehrerpult zu stehen.

Wenn er nun auf den Verein für Heimatgeschichte als Teil seines Lebenswerks zurückblickt, dann leuchten seine Augen: „Ich bin doch ein Glückskind. Ich darf Konzerte organisieren. Ich darf Bücher, Vorführungen und Vorträge machen. Ich darf selbst Konzerte spielen. Das ist doch toll!“

Keine Verantwortung mehr

Was sich für Helmut Bauckner ändern wird, wenn er ab Donnerstag nicht mehr Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte ist? Eigentlich gar nicht so viel. Die Last der Verantwortung wird er zwar los sein, doch ansonsten geht es munter weiter.

Was sich für die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte ändern wird? Wohl auch nicht viel. Denn Bauckners designierter Nachfolger ist als Archäologe und Experte für römische Siedlungsgeschichte prädestiniert für dieses Amt.

Wird’s jetzt „teurer“?

Allenfalls der jährliche Mitgliedsbeitrag, der könnte in näherer Zukunft vielleicht ein wenig steigen, wie Bauckner augenzwinkernd orakelt. Denn diese Summe sei seit der Vereinsgründung im Jahre 1980 noch nie angehoben worden. „Aus den 20 Mark von 1980 haben wir bei der Umstellung damals elf Euro gemacht“, berichtet Bauckner. Nun freut er sich darüber, auch weiterhin mithelfen zu dürfen – ohne die Last der Verantwortung.