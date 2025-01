Verein „Nepal-Inzlingen, Hilfe für Kinder“: Mit Starthilfe Selbsthilfe ermöglichen

„Wir erleben immer wieder, dass der Bedarf an initialer Unterstützung unendlich groß ist in Nepal. Dies ist mehr als genug Motivation, die Aktivitäten weiterzuführen und auszubauen. Viele humanitäre Entwicklungsprojekte haben gemeinsam eine große positive Wirkung auf die Lebensqualität“, sagt Klaus Bender. Gemeinsam mit seiner Frau Annette war er zuletzt in Nepal, um einerseits nach den aktuellen Hilfsprojekten des Vereins zu sehen und andererseits, um das eigene Auto abzuholen. Dieses hatte ein Jahr lang in Kathmandu in der Garage eines Freundes gestanden und sollte nun zurück ins Waieland. Benders waren die Strecke teilweise selbst gefahren, die Teilstrecke Mumbai-Piräus verbrachte das Auto jedoch in einem Schiffscontainer. Welche Abenteuer das engagierte Paar aus Inzlingen dabei erlebt hat, haben wir am vergangenen Samstag in Form eines Interviews mit Klaus Bender veröffentlicht.