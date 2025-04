Vereine: Jugendmusik der Stadtmusik Schopfheim sucht neuen Dirigenten

Acht Musiker wurden für guten Probenbesuch ausgezeichnet, weniger als fünf Mal gefehlt haben: Günter Lehmann, Heidi Detterbeck, Christiane Hofmann, Jörg Wendland, Peter Bühler, Nina Rosskopf, Joachim Wendland und Christian Ruch.

Wahlen: Einstimmig wiedergewählt wurden: die zweite Vorsitzende Renate Feuchtmann, Kassiererin Tanja Grether, die Aktivbeisitzer Heidi Detterbeck und Philipp Grether, Passivbeisitzer Klaus Feuchtmann, die zweite Requisitenverwalterin Xenia Buss, die Jugendleiterinnen Kira Invernale und Celine Litfin sowie die Medienbeauftragte Lisa Grether. Thomas Gsell übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Ausblick: Das Frühjahrskonzert mit Dudelsäcken steht am 12. April an, vom 10. bis 11. Mai besucht die Stadtmusik die Partnerstadt Poligny, vom 26. bis 27. Juli lädt die Stadtmusik zum Lindenfest ein. Thomas Schulz betonte, dass der Einsatz beim Sommersound in diesem Jahr mit fünf Konzerten sehr herausfordernd sein wird. Das Weihnachtskonzert findet am 6. Dezember statt.

Dank: Im Schlusswort bedankte sich Schulz bei der Stadt für die regelmäßigen Zuschüsse und bei Joachim Wendland für sein Engagement, auch in der Jugendkapelle.

Auf einen Blick

Mitglieder:

38 Aktivmitglieder, 226 Passivmitglieder (davon 25 Ehrenmitglieder), 20 Musiker in der Jugendkapelle.

Vorsitzender:

Thomas Schulz

Weitere Infos:

www.stadtmusik-schopfheim.de