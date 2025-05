Krimi, Komödie, Off-Kino und mehr: Kulturbühne Friedlingen macht Theater im Quartier

Am Anfang steht die Leidenschaft fürs Theater. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, haben sie beiden Gründerinnen des Verein Kulturbühne Friedlingen beide schon gestanden: Melanie Vahl bei den Burgfestspielen Rötteln und aktuell im Bühneli in Lörrach, Svenja Fluegel bei Tempus fugit und ebenfalls beim Bühneli – das war, bevor ihre beiden Kinder zur Welt kamen. Nun wollen sie wieder Theater spielen, in Friedlingen, im Stadtteilzentrum in der Riedlistraße.