Vereinsleben: Mit neuem Dirigenten auf dem richtigen Weg

Ehrungen für lückenlosen Probenbesuch

Für lückenlosen Probenbesuch mit Null Fehlstunden wurden Deborah Seyer, Udo Spitz, Verena Fischer und Jürgen Wehrle geehrt. Lucie Hiss, Mathias Tröstel, Michael Lang und Pascal Tuttlinger hatten jeweils nur eine, und Helena Friedlein lediglich zwei Fehlstunden zu verzeichnen.

Konzertreise nach Budapest geplant

Am 20. April, Ostersonntag, spielt das Orchester an der Auferstehungsfeier in der Kirche, am 30. April findet das Maibaumstellen statt und am 11. Mai das Frühjahrskonzert. Am 24. Mai wirtet der Verein beim Musikschulfest und vom 19. bis 22. Juni geht das Orchester auf Konzertreise in die Heimat des Dirigenten bei Budapest. Am 25. Juli wird das Picknick-Konzert veranstaltet, am 21. September ist das Winzerfest und am 16. November gibt es einen Auftritt in der Kirche zum Volkstrauertag. Es folgt die Jahresfeier am 13. Dezember und am 21. Dezember die Begleitung beim „Weihnachtsliedersingen“ in der Haltinger St.-Georgs-Kirche.

Auf einen Blick:

Musikverein Haltingen

30 Aktive und 95 Passivmitglieder, 60 Ehrenmitglieder und elf Personen im Jugendorchester.

Vorsitzender: Jürgen Wehrle

Tel. 07621/686801

https://musikverein-haltingen.de/index.php