Vereinsleben: TC Wiechs ist bestens aufgestellt

Sportliches

Bei den Medenspielen traten zwei Herrenmannschaften für den TC Wiechs an, eine weitere in Spielgemeinschaften mit Maulburg/Steinen, berichtet der Verein im Nachgang zur Versammlung. Ein sehr gutes Ergebnis erzielte laut Sportwart Bernhard Kapp die Herrenmannschaft H40: Sie konnte sich den Platz in der zweiten Bezirksklasse sichern.

Bei den Damen gab es erneut keine eigene Mannschaft, allerdings verstärken drei Spielerinnen aus Wiechs Mannschaften in Hausen/Zell und Hasel. Der im September auf der Anlage des TC Wiechs ausgeführte Wiesentalcup sei ein großer Erfolg gewesen.