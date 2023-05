Der Ski-Club Fahrnau trauert um Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzenden Hans Schwietale. Geboren 1939 in Breslau, fand die Familie nach dem Krieg in Schopfheim ihre neue Heimat. Nach der Schulzeit absolvierte Hans Schwietale eine Ausbildung zum Schriftsetzer und war bei der Firma Suchard und später bis zu seiner Pensionierung bei der Druckerei Uehlin in Schopfheim beschäftigt.