Vereinssport SV Schopfheim beklagt fehlende Helfer

Sportheim braucht Konzept

Das betrifft auch das neue Sportheim, für das ein neues Konzept entwickelt werden soll. Bis auf Weiteres muss der Verein den Betrieb mit Ehrenamtlichen stemmen, „unter anderem macht es uns der Mindestlohn unmöglich, hier jemanden einzustellen“, so Gsell.

Die Außenanlagen rund um das Sportheim benötigen noch den Feinschliff, „es sieht noch ein bisschen aus wie eine Baustelle“, meinte Andreas Gsell. Auf dem Dach plant der SVS die Installation einer PV-Anlage, wie Tessy Reda, Vorsitzender des Hauptvereins, erklärte.

Wechsel im Vorstand

Der bisherige Vize-Vorsitzende Sören König ist künftig Passivbeisitzer, sein Amt übernahm Schriftführerin Silvia Brüderlin zusätzlich. Andreas Gsell bleibt Vorsitzender, Mario Ebert Kassierer, Jörg Nägelin sportlicher Leiter Uwe Krähling, Florian Strauch und Fabiano Rovito bilden den Spielausschuss. Die weiteren Beisitzer sind Daniel Rehm, Sebastian Reif, Matthias Levante, Christine Walteich und Sebastian Bormann.

Umsehen muss sich der SVS nach einem neuen Jugendleiter: Für den von diesem Amt zurückgetretenen Maik Walteich fand sich vorerst kein Nachfolger.

Sportliche Ambitionen

Sportlich hat der SVS durchaus Ambitionen: Die Trainer der Aktivmannschaften, Jörg Nägelin und Uwe Krähling, wollen mit dem Team kommende Saison in der Kreisliga A „vorne angreifen“ und hoffen dabei auch darauf, dass aus der Jugend erneut frischer Wind in den Aktivbereich aufsteigt.

Ausblick

Auch Veranstaltungen warten wieder im SVS-Kalender, so etwa die Teilnahme am Städtlifest am letzten Juni-Wochenende und – als erstes Highlight – der Vatertagshock mit den „Knaschtbrüedern“ am 18. Mai.

Förderkreis Fußball

Auch der Förderverein der Fußballer hielt Rückschau. Der Vorsitzende Rudolf Becker freute sich, dass der Förderkreis 2022 endlich wieder Einnahmen beim Lichterfest verzeichnen konnte, um die Fußballabteilung zu unterstützen. Kassiererin Lena Gsell musste zwar ein kleines Minus verzeichnen, doch Becker zeigte sich optimistisch, dass der Vereinszweck dank einer „noch gut gefüllten Kasse“ nicht leiden wird. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen: Rudolf Becker (Vorsitzender), Friedrich Fackler (stellvertretender Vorsitzender), Lena Gsell (Kassiererin), Matthias Levante und Andreas Gsell (Beisitzer) sowie Monika Becker und Marcel Blum (Kassenprüfer) wurden wiedergewählt.