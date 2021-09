Verfahren eingestellt Ex-Rockerboss Hanebuth entspannt vor Gericht

Richterin Monika Pinski nannte den Einsatz der Polizeibeamten "kernig": "Sie nehmen Ihren Job ernst." Zunächst zu zweit liefen ein 29 Jahre alter Polizist und seine 32 Jahre alte Kollegin auf einen Pulk von bis zu 20 Menschen zu, in dessen Mitte ein Mann geschlagen wurde. Mit Schlagstöcken bahnten sie sich einen Weg zum Opfer. So erinnerten sich die Beamten an die Nacht im vergangenen Oktober. Sie hätten sich schützend vor das Opfer gestellt, auf das ein glatzköpfiger hellhäutiger Mann eingeschlagen habe. Dann hätten sie Verstärkung angefordert, die Stimmung sei aggressiv gewesen. Er habe den Eindruck gehabt, man habe den Beamten den Weg versperren wollen, sagte der 29-Jährige. Reizgas sei eingesetzt worden. Ein 28 Jahre alter Polizist sagte, die Lage sei "für mich sehr bedrohlich" gewesen.

Das Opfer, ein 24-Jähriger, sprach von Schlägen ins Gesicht, er habe Platzwunden an Lippe und Nase erlitten, noch immer habe er einen Knoten in der Lippe. Er habe Eintritt bezahlt, sei aber trotzdem in einen Club nicht hereingelassen worden: "Die waren ganz frech zu mir." Dann sei die Lage eskaliert, er habe sich "verpissen" sollen. Zum Zeitpunkt des Streits war der Mann nach Pinskis Angaben betrunken - 2,68 Promille seien gemessen worden. Ein ebenfalls 24 Jahre alter Freund des Opfers sagte: "Wir waren etwas betrunken."

Offen blieb bis zum Schluss, ob die Männer wirklich versucht hatten, die Polizeibeamten vom Opfer fernzuhalten. Hanebuths Verteidiger wollte von dem 29 Jahre alten Polizisten wissen, warum Verstärkung angefordert wurde, wenn der Pulk doch schließlich Abstand zu den Polizisten gehalten habe. "Ist das Ihr Ernst?", fragte der Beamte leicht genervt zurück: "Die Frage beantworte ich nicht, das ist lächerlich."

© dpa-infocom, dpa:210902-99-68251/2