Vergewaltigungsvorwürfe Künstler beklagen "Lynchjustiz" an Depardieu

In einem offenen Brief in der Tageszeitung "Le Figaro" beklagten sie "Lynchjustiz" und eine "Missachtung der Unschuldsvermutung". Zu den Unterzeichnern gehören die Schauspielerin Charlotte Rampling und die Musikerin und ehemalige französische First Lady, Carla Bruni.

Die Künstler kritisierten die Flut des Hasses, die sich über den preisgekrönten Schauspieler ergossen habe. "Wenn man Gérard Depardieu auf diese Weise angreift, greift man die Kunst an", heißt es in dem Brief. Frankreich schulde ihm sehr viel.