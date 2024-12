Vergleich erzielt: NRW und Tönnies einigen sich in Corona-Streitigkeiten

Das Land zahlt 3,2 Millionen Euro an ein Treuhandkonto. Die Summe muss laut Vergleich komplett "für soziale Projekte zugunsten von Beschäftigten in schwierigen Arbeits- und Lebenssituationen zur Verfügung stehen".

Vergleich bedeutet Schlussstrich unter alle Corona-Streitverfahren

Das Ministerium in Düsseldorf betonte in einer Mitteilung, dass damit alle noch andauernden rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Land und Tönnies mit Bezug auf das Corona-Ausbruchsgeschehen auf dem Betriebsgelände in Rheda-Wiedenbrück im Sommer 2020 erledigt sind. Die Unternehmensgruppe werde sämtliche Gerichtsverfahren gegen das Land, die Städte Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh sowie den Kreis Gütersloh einstellen und keine Schadensersatzforderungen mehr geltend machen.