Verhaltensforschung: Weit geöffnete Delfin-Schnauze signalisiert Spielverhalten

Lebenslang zu Späßen aufgelegt

Auch Große Tümmler sind lebenslang für Spaß zu haben. Sie nutzen natürliche Wellen zum "Surfen" oder schwimmen vor Schiffen in deren Bugwelle, springen mehrere Meter hoch aus dem Wasser und schlagen mit der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche. Auch Tang, Korallen oder anderen Meerestiere sind beliebte Spielobjekte. Zudem erzeugen die Delfine unter Wasser gezielt Luftblasen, mit denen sie spielen. All das lieber gemeinsam mit anderen als allein.

Delfine haben eines der komplexesten vokalen Kommunikationssysteme im Tierreich entwickelt: Sie verständigen sich über diverse Unterwasserlaute wie Klicks und Pfiffe. So können sie auch in trüben Gewässern kommunizieren, in denen visuelle Signale nur schwer zu erkennen wären.

Warum nutzen Delfine dann beim Spielen überhaupt den Open-Mouth-Ausdruck? Bei Tönen würden sie riskieren, dass Fressfeinde auf sie aufmerksam werden, vermuten die Forschenden. Das sei gerade beim Spiel - wenn der weiteren Umgebung weniger Aufmerksamkeit gewidmet werde als sonst - ungünstig.