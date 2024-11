Verheerende Tierseuche Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus

Nur wenige See-Elefanten-Harems übrig

Marcela Uhart von der University of California in Davis und ihr Team schätzen, dass auf der Halbinsel Valdés im vergangenen Jahr etwa 95 Prozent aller See-Elefanten-Kälber starben. Nun, ein Jahr später, sei nur etwa ein Drittel der sonst sich dort fortpflanzenden See-Elefanten zu finden, schätzt Uhart. "Wir laufen zwischen Haufen von Kadavern und Knochen umher und sehen nur sehr wenige Seeelefanten-Harems, was immer noch beunruhigend ist."

Das Forschungsteam sei angesichts der Ausmaße erschüttert gewesen, ergänzte Mitautorin Valeria Falabella von der Wildlife Conservation Society Argentinien. "Wahrscheinlich ist mehr als die Hälfte der fortpflanzungsfähigen Population durch das Virus gestorben. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Bestandszahlen wieder das Niveau von 2022 erreichen."

Virus passte sich an Meeressäuger an

Bei der Analyse des Virusgenoms stellte das Team fest, dass sich der Erreger nach seiner Ankunft in Südamerika weiter entwickelt und an die Meeressäugetiere angepasst hat. Außerdem zeige ihre Studie auch, dass die Viren von Meeressäugetieren auf Vögel zurück springen könnten, ergänzte Rimondi. "Das zeigt, dass eine verstärkte Überwachungs- und Forschungszusammenarbeit in der Region notwendig ist."