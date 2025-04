Die Sonne kam pünktlich hervor, als am Sonntag in Todtnau wieder das Frühlingsfest startete. Der Gewerbeverein „Treffpunkt Todtnau“ hatte unter dem Motto „Frühlingserwachen“ zum verkaufsoffenen Sonntag mit Rahmenprogramm eingeladen. Zum Weißwurst-Essen des Wirtevereins unter passendem blau-weißem Himmel trafen sich dann am auch viele Freunde dieser bayrischen Spezialität am Bierbrunnen vor der „Alten Münz“, die zum April wieder öffnet. Die Besucher zog es in die Innenstadt zum Bummeln, Genießen und Einkaufen. Bei der Ostereier-Suchaktion machten die Kinder eifrig mit, wurde in den Geschäften jedes gefundene Ei gegen einen Schokoladenhasen eingetauscht. Für die Sonntagseinkäufer gab es hingegen einen blumigen Frühlingsgruß. Auch die Hüpfburg war ein Magnet für die kleinen Besucher. Die Geschäftswelt konnte sich über interessierte Kundschaft freuen, die sich über neueste Modetrends der Frühjahrskollektionen informieren konnte, Beratung und Verkauf inklusive. In der Blumenwiese Eckert konnten Kinder Samenbomben basteln“. Zu Kuchen, Waffeln und Getränken lockte die Abteilung Handball des TV Todtnau in die Passage beim Schöffel-Lowa-Store.