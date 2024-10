Die Vollsperrung am Aicheleknoten wird am Freitagabend, 18. Oktober, aufgehoben und für den Verkehr freigegeben. Auch der Bahnübergang zur Brühlstraße ist dann wieder passierbar. Der Buslinienverkehr läuft ab Samstagfrüh wieder wie gewohnt. Dies teilt die Stadt in einer Medieninformation mit. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten könne der Verkehr voraussichtlich ab 18 Uhr wieder fließen. „Der Buslinienverkehr läuft ab Samstag früh wieder wie gewohnt. Entsprechende Hinweisschilder über die neue Verkehrsführung werden an den eingerichteten Ersatzbushaltestellen angebracht. Ausnahme sind die gesperrten Haltestellen, welche durch die weiterhin andauernden Baustellen am Hebelpark und in der Ötlinger Straße wegfallen“, so die Stadt. Seit dem 17. Juni 2024 wurde am Aicheleknoten gearbeitet. Die Versorgungsleitungen und die Fahrbahn wurden saniert, die Ampelanlage erneuert und die Fußgänger- und Fahrradverkehrsinfrastruktur verbessert. Details unter www.loerrach.de/aicheleknoten.