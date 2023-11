Von den rund 50 Schülerinnen und Schülern in dem Bus erlitten mindestens sieben leichte Verletzungen. Ein Schüler wurde laut Polizei mittelschwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Insassen noch an der Unfallstelle.

Der 41 Jahre alte Fahrer habe den Bus schließlich auf der Straße zum Stehen gebracht, teilte der Sprecher mit. Er wurde ebenfalls auf mögliche Verletzungen untersucht und zum Unfallhergang vernommen. Ein Ersatzbus wurde zur Unfallstelle gebracht, doch ein Großteil der Schülerinnen und Schüler wurde nach Angaben des Sprechers von den Eltern abgeholt.