Arbeiten bis Herbst

Einige Verkehrsflächen werden entsiegelt und begrünt oder barrierefrei ausgebaut. Gestalterisch wird die Einmündung in die Basler Straße Nord an die Fußgängerzone angepasst. Ab diesem Zeitpunkt wird der Verkehr am Aicheleknoten im Baustellenbereich über eine Ampel geregelt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst 2024.

„Die Sanierung des Aicheleknotens ermöglicht es uns, die Verkehrssituation an der Kreuzung Basler Straße – Weinbrennerstraße zu optimieren. Davon profitieren die Verkehrsteilnehmer in Pendlerverkehr und auf Schulwegen genauso wie die Kunden der Geschäfte in der Innenstadt, egal ob zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto“ erläutert Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Mitteilung.