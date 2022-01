Verkehr Bahn und Flughäfen: Weihnachtsreisverkehr ruhig angelaufen

Größeren Andrang erwartet die Flughafengesellschaft wieder am 2. Januar, dem letzten Ferientag in Berlin und Brandenburg. Wieder werden rund 45.000 Passagiere erwartet. Zum Vergleich: An den Spitzentagen während der Herbstferien reisten rund 60.000 Passagiere über den BER. Vor allem aufgrund von Personalengpässen und aufwendigeren Check-in-Prozessen während der Pandemie kam es dort zu langen Warteschlangen.

Am Frankfurter Flughafen herrschte bis zum Freitagmittag zunächst noch reger Reisebetrieb, für die Weihnachtsfeiertage wurde ebenfalls mit höherem Passagieraufkommen gerechnet, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport sagte. "Am Vorweihnachtstag lief alles ohne Probleme, und wir rechnen damit, dass es auch an den Weihnachtstagen gut für die Passagiere läuft." Auch die geltenden Abstandsregelungen etwa an den Check-in-Schaltern oder an den Gepäckbändern konnten laut dem Sprecher eingehalten werden.