Verkehr: E-Mobilität in Lörrach: Ein Schritt in Richtung Verkehrswende

In den vergangenen Monaten hat Naturenergie 24 neue Ladestationen in Lörrach in Betrieb genommen. Bei Schneetreiben trafen sich am Donnerstag Vertreter von Naturenergie mit Oberbürgermeister Jörg Lutz sowie Rainer Irion und Britta Staub-Abt von der Stadt am Ladepunkt bei der Bonifatius-Kirche.