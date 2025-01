Verkehr im Kleinen Wiesental: Neue Freiheiten dank „On-Demand-Bus“

Auch in Sachen Wochenendausflug im Kleinen Wiesental eröffne das Angebot ganz neue Horizonte.

Die App im Praxis-Test

Mühlhäuser selbst hat das Angebot und die zugehörige App nun schon öfter genutzt – und findet die Anwendung durchaus eingängig: Anzugeben sind Abfahrts- und Zielort; die in Frage kommenden Haltepunkte werden dabei angezeigt, – für den Fall, dass man das Netz virtueller Haltestellen nun nicht gerade im Kopf hat. Dazu die gewünschte Abfahrts- oder Ankunftszeit – und die App errechnet direkt, welche Busverbindung möglich ist.

Bei der Ankunftsvorherssage ist eine halbe Stunde Puffer eingerechnet – für den Fall, dass sich weitere Passagere zur ungefähr selben Zeit auf ungefähr derselben Route einklinken. In diesem Fall müsste der Bus unter Umständen den einen oder anderen Extra-Schlenker fahren und Zwischenstopps einlegen. Im Moment, so verrät Mühlhäuser, ist diese „Gefahr“ angesichts der noch wenigen Nutzer relativ gering. Nettes Detail: Auf der App lässt sich virtuell verfolgen, wie sich der Bus dem eigenen Standort Kurve um Kurve nähert – bis der rote Neunsitzer mit Lögo-Aufkleber schließlich „ganz in echt“ vor dem Passagier zum Halten kommt.

Bezahlung online

Bezahlt hat man zu diesem Zeitpunkt in der Regel schon – auch das am komfortabelsten über die App, wo man unter anderem das Lastschriftverfahren nutzen kann. Grundsätzlich gilt, dass die üblichen Nahverkehrs- und RVL-Tarife auch für den On-Demand-Bus gelten – sei es das Deutschlandticket, eine RVL-Monatskarte oder auch die RVL-Punktekarte. Diese kann der Busfahrer im Bus entwerten (nicht verkaufen). Andere Möglichkeiten in Sachen Ticketkauf gibt es im Bus selbst nicht.

Einige „Kinderkrankheiten“

Gerade direkt nach der Einführung sei durchaus nicht alles rund gelaufen, räumt Mühlhäuser ein. So habe die App einige „Kinderkrankheiten“ gehabt, mancher Service sei nicht direkt erreichbar gewesen. Das meiste aber sei inzwischen gelöst.

Für die Fahrer wiederum – teils neu im Kleinwiesentäler Busgeschäft – war und ist es nicht immer einfach, die Haltepunkte ohne Ortskenntnis, allein übers Navigationsgerät zu finden. Auch das aber werde sich im Laufe der Zeit einspielen, ist Mühlhäuser überzeugt.

Weiterer, in Schopfheim oft genannter Kritikpunkt ist der Umstand, dass erst einer der drei Busse barrierefrei und rollstuhlgängig ist. In den übrigen ist je nach Zahl der Passagiere selbst das Mitnehmen von Rollatoren ein Problem. Für das Kleine Wiesental bekommt Mühlhäuser diesen Punkt bislang nicht als Problem gespiegelt. Und außerdem: In den kommenden Monaten sollen die Bus-Flotte in Richtung barrierefrei umgerüstet werden – auch für diese Problem sei also eine Lösung in Sicht.

Überhaupt plädiert sie für einen positiven Blick auf das neue Angebot: „Klar – Luft nach oben gibt es immer“, meint sie; so wurde beispielsweise schon moniert, dass gegen 21 Uhr dann eben doch der letzte Bus fährt, oder dass man wochenends um 6 Uhr noch nicht auf die Piste kommt. Dem hält Mühlhäuser eine andere Sicht entgegen: „Im Kleinen Wiesental nichts gekürzt, sondern nur mehr Angebot geschaffen: Es gibt nun mehr Busangebot als zuvor.“

Das neue Busangebot ist Thema im „Café digital“ am Montag, 27. Januar, 16 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Tegernau Für die Planung bittet das Seniorenbüro, Tel. 07629/911014, um Anmeldung.