Nachdem die Information über den Steinschlag bei der Straßenmeisterei um zirka 9.30 Uhr einging, wurde das „vorhandene Steinmaterial“ in einer Menge von etwa einem halben Kubikmeter von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei zeitnah aus dem möglichen Gefahrenbereich in Straßennähe in einen unkritischen Teil des Banketts gebracht, so Pahl. Das Material werde bald aufgeladen und abgefahren.

„Der betroffene Bereich war und ist bisher geologisch unauffällig“, berichtet Pahl. Im Moment seien keine Anzeichen für ein nachfolgendes größeres und bedrohliches Ereignis feststellbar. Es gebe augenscheinlich keine Anzeichen für einen größeren Steinschlag oder ein Rutschereignis. Weitere kleinere Steine oder Rutschungen von kiesig–schotterigem Material könnten aber nie ausgeschlossen werden. „Selbstverständlich können sich immer wieder unvorhersehbar einzelne Steine lösen“, so Pahl.