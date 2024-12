Verkehr in Enkenstein: Verkehr belastet die Anwohner

Tempo 30 ignoriert

Weitere Bürger beschwerten sich, dass Tempo 30 in Enkenstein kaum Beachtung finde. Ortsvorsteherin Bernbach geht davon aus, dass sich viele Verkehrsteilnehmer keine Gedanken über die Anwohner oder Passanten machten. Gerade der Lastwagenverkehr von Wieslet her würde temporeich in Richtung Maibergstraße „durchbrettern“. Auch vom Maiberg her würde das Tempolimit kaum beachtet. Bernbach erinnerte an eine Verkehrszählung im Oktober 2021, bei der – in der ohnehin verkehrsschwachen Coronazeit – 544 Lastzüge, 1773 Lastwagen, 3431 Kleintransporter, 20 150 Autos und 782 Zweiräder die Dorfmitte durchquerten. Der Ortschaftsrat hofft auf Radar-Kontrollen in naher Zukunft.

Karin Bernbach freute sich über den Erfolg des „Z’Liecht go“ und dankte den Veranstaltern, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Förderverein und dem Ortschaftsrat. Sie sei war optimistisch, dass die Veranstaltung aufgrund des guten Zuspruches wiederholt werde.